"البترول": تطوير مصافى التكرير بالسويس لتحسين الأداء

أكدت وزارة البترول أن مشروعات تطوير مصافى التكرير البترولية بالسويس تهدف إلى الحفاظ على هذه الصروح العريقة التى تجاوز عمرها التشغيلى أكثر من مائة عام وتمكينها من تحسين الأداء ومواكبة التطورات الجديدة فى التشغيل والإنتاج والسلامة وحماية البيئة، مشيرة إلى أن محافظة السويس تمثل قلعة من القلاع الإنتاجية لصناعة البترول المصرية مما يؤكد أهمية تطويرها لتستمر كجزء هام من منظومة تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلي.



وأكدت الوزارة أن قطاع البترول ملتزم بتنفيذ واجبات المشاركة المجتمعية فى تلبية الاحتياجات التنموية لمحافظة السويس من خلال اللجنة الجغرافية لشركات البترول بالمحافظة طبقًا لنموذج جديد ينتهجه قطاع البترول للمشاركة فى التنمية المجتمعية تم البدء فى تطبيقه بمحافظة بورسعيد وجارى العمل على غراره بالسويس، حيث يتم التنسيق من خلال اللجنة للعمل على الوفاء بالأولويات الرئيسية المطلوبة لتلبية احتياجات المحافظة وأبنائها، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع محافظ السويس على المساهمة فى المشروع الحيوى الذى ستقوم به المحافظة لتطوير وتوسيع طريق صلاح نسيم بالسويس لإزالة الاختناقات والذى يعود بالفائدة على أبناء المحافظة وشركات البترول العاملة.

ومن جانبه، قال محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر أن السويس محافظة بترولية قائمة بالأساس على صناعات البترول، مشيدًا بحجم التطوير الذى شهدته شركات البترول بالمحافظة خلال الفترة الاخيرة،مثمنا استجابة المهندس طارق الملا لتعزيز دور شركات البترول من خلال المنطقة الجغرافية فى المشاركة المجتمعية فى أعمال تطوير تخدم أهالى المحافظة ومنها مشروع توسيع طريق صلاح نسيم.

وأوضحت الوزارة عقب افتتاح محطة وقود، أن المحطة هى التى تتبع شركتى التعاون للبترول وكارجاس تأتى ضمن خطة الوزارة فى تحقيق الانتشار السريع لمحطات الغاز الطبيعى للسيارات على مستوى الجمهورية تنفيذًا للمبادرة القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وأن عدد محطات غاز السيارات بالسويس اصبح حاليا ٧ محطات بافتتاح المحطة الجديدة وسيتم مضاعفتها إلى ١٦ محطة تخدم أهالى السويس بعد افتتاح سلسلة من المحطات الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأوضحت الوزارة أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 12 ألف متر مكعب غاز يوميًا وتضم نقطتى شحن وتموين للمركبات ويمكن للمحطة خدمة 500 سيارة يوميًا متاح زيادتها ومضاعفتها طبقًا لمعدلات التموين الفعلية.

وأضافت أنه خلال خطة الانتشار الحالية ستقوم كارجاس بتشغيل خمس محطات جديدة لخدمة مناطق محافظة السويس بالإضافة إلى محطتيها القائمتين، وقد تم تشغيل محطتين من المحطات الخمس وجارى الإعداد لتشغيل ٣ محطات أخرى قبل نهاية العام الحالى.

كما أوضح المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول أن المحطة المقامة على مساحة ٤٣٣٥ مترًا مربعًا تم تطويرها بالكامل ويتوافر بها جميع أنواع الوقود لتموين المركبات سواء البنزين بأنواعه ٨٠ و٩٢ و٩٥ أو السولار وتم إضافة الغاز الطبيعى إليها، وتضم تسهيلات التموين ٤ طلمبات لتموين البنزين بأنواعه و٤ طلمبات لتموين السولار .

