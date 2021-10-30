السعودية تؤكد على دعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة ستواصل دعم استقرار وتوازن أسواق النفط كما أنها تدعم جهود إمداد العالم بالطاقة النظيفة.

وقال الملك، الذي كان يتحدث عن بُعد في قمة مجموعة العشرين، إن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من جائحة كوفيد-19 وإن البلدان منخفضة الدخل لا تزال تكافح لتوفير اللقاحات لشعوبها.

وأوضح الملك سلمان أن بلاده تدعم الجهود المبذولة لتزويد العالم بالطاقة النظيفة.

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