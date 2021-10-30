غدا.. بث البرامج التعليمية للصف الرابع الابتدائي

أخبار مصر
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سوف يبدأ غدا، بث للمواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي وندعو الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للمتابعة للتعرف على الطرق الصحيحة لتناول المناهج الجديدة مع خالص تمنيات وزارة التربية والتعليم بالتوفيق والنجاح.

وتجدر الاشارة، إلى أن وزارة التربية والتعليم، كانت قد قررت دمج اختباري أكتوبر ونوفمبر، من الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط _ في المقرر الدراسي الذي تم تدريسه خلال تلك الفترة.
وأضافت أنه يٌعقد الامتحان على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

وتابعت يٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية".

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