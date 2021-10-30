ما لا تعرفه عن أول امتحان بنظام التقييم الجديد لطلاب الصف الرابع الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد عقد أول امتحان للصف الرابع الابتدائي في التقييم الجديد، حيث يبحث أولياء الأمور عن العديد من المعلومات حول ول امتحان سيتم عقده للصف الرابع الابتدائي، ومن هنا ننشر لكم لمعلومت والتفاصيل في النقاط التالية:

1ـ دمج امتحاني شهري أكتوبر ونوفمبر معا، وهذ يعني أن الطلاب سيؤدون الامتحان نهاية شهر نوفمبر وبداية ديسمبر المقبل.

2ـ ايتم عقد الامتحان فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي حتى موعد بدء الامتحان.

3ـ الامتحان يعقد على مستوى المدرسة وتحت إشراف المعلم، ويحصل المعلم على نسخة من الامتحان من منصة مخصصة لذلك.

4ـ يحصل الطالب على درجات الامتحان وتضاف للمجموع، على أن يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي، مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسمة على 2.

5ـ وعلى الطلاب أن يؤدوا امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول في جميع المنهج الخاص بالترم الأول وليس منهج الشهر فقط، وبذلك يتم قياس نواتج التعلم في المقرر الدراسي بأكمله للتأكد من تحقيق أهداف التعلم المستهدفة والمطلوبة خلال الفصل الدراسي.