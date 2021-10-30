في ربع ساعة.. طريقة عمل الخبز بالحليب اللذيذ بالمنزل

يعتبر الخبز بالحليب من أجود أنواع الخبز، حيث تحتوي مكوناته على العديد من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والمعادن، لذلك نستعرضم عكم في اسطور التالية طريقة عمل الخبز بالحليب اللذيذ.

طريقة عمل الخبز بالحليب

مقادير الخبز بالحليب



- دقيق: 2 كوب

- الماء: نصف كوب

- البيض: 1 حبة

- حليب بودرة: 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة: ملعقة كبيرة

- سكر: ملعقة كبيرة ونصف

- ماء الورد: ملعقة صغيرة

- خميرة: ملعقة صغيرة

- ملح: ربع ملعقة صغيرة

- البيض: 1 حبة (مخفوق مع ملعقة صغيرة من الفانيليا / للوجه)

طريقة عمل الخبز بالحليب



انخلي الدقيق، الحليب والملح في وعاء متوسط الحجم، وأضيفي البيض واخلطي المكونات حتى تتداخل.



ضعي في وعاء صغير الحجم كلً من الخميرة، السكر، الزبدة وماء الورد.



سخني الماء في قدر على النار حتى يصبح دافئًا ثم اسكبيه فوق المكونات مع الخلط بسرعة حتى تحصلي على مزيج متجانس، غطّيه واتركيه جانبًا حتى تتفاعل المكونات.



أضيفي مزيج الخميرة إلى خليط الدقيق ثم اخلطي المكونات من جديد حتى تحصلي على عجينة متماسكة.



ادهني العجينة بالقليل من زيت الزيتون ثم غطّيها واتركيها جانبًا لـ30 دقيقة حتى تتخمر.



قسّمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ادهنيها بالقليل من الزيت ثم صُفيها في صينية واتركيها من جديد لنحو 30 دقيقة إضافية حتى يتضاعف حجمها.



ادهني كرات العجين بعدها بالبيض المخفوق ثم أدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية.



اتركي الصينية في الفرن حتى تنضج كرات العجين وتصبح ذهبية اللون.