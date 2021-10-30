بالصور...نوال الزغبي تتألق بحفل كبير بالعراق

نوال الزغبي
نوال الزغبي
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أحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلًا كبيرًا فى مهرجان بابل الدولي بالعراق.

وقدمت نوال على المسرح قديمها وجديدها، حيث افتتحت حفلها بأغنية "عقلي وقف "وغنت "ارقص" و"عكس الطبيعة" و"عليه ابتسامة"، بالاضافة إلى غنائها "جنة جنة".

وعادت بجمهورها  إلى الماضي مع أغنيات التسعينات وغنت "نص القلب"، "الليالي"، "بيلبقلك" ،"على دلعونا" و"طول عمري" وغيرهم الكثير.

مهرجان بابل الدولي بدورته الـ 15 على مدرجات مدينة بابل الأثرية، يستمرّ المهرجان لمدة 5 أيام حيث تتضمّن فعاليات المهرجان مشاركة لفنانين عرب وعراقيين وفرق شعبية عربية وأجنبية.
يُذكر أن مهرجان بابل للفنون تأسس سنة 1985، لكنه توقف عام 2003، وهو يستعيد هذه السنة حفلاته في فعاليات وقاعة حفلات جهزت حديثًا، تتسع لأكثر من ثلاثة آلاف متفرج.

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