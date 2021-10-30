هناك مجموعة من الخطوات ولاجراءت التي يتم من خلالها إنهاء إجراءات نقل قيد أو ملكية السيارات الخاصة بقائدي المركبات، لسهولة استخراج الرخص الجديدة

وتستعرض بوبة الفجر الإلكترونية، وفقا لما أقره قانون المرور الجديد مجموعة من القواعد التي على مالكي السيارات اتباعها لسهولة استخراج أوراق التراخيص للسيارات طبقًا مواد اللقانون، وهذا من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومنها ما يلي:

لسهولة استخراج الرخص.. تعرف على خطوات نقل ملكية السبارة

- تقديم إثبات شخصية صاحب المركبة عن طريق كتابة الرقم القومي أو جواز سفر.

- تقديم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور.

- تقديم شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة أصلًا في حالة الرخصة غير المؤمنة.

- تقديم نموذج فحص فني وبيئي وصلاحية طفاية.

- تقديم ملحق التأمين الإجباري.

- تقديم سند انتقال الملكية.

- شهادة براءة الذمة للمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة.

وبهذه الخطوات يتمكن مالكي السيارات من نقل ملكية السيارة واستخراج الرخص الجديدة بكل سهولة ويسر.