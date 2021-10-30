تعرف على حالة الطقس في الـ6 أيام المقبلة

حالة الطقس، كشفت الهيئة العامة اللأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق 30 أكتوبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ6 أيام المقبلة في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس في الأيام المقبلة بدءًا من اليوم وحتى الخمميس المقبل يسودها طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في محافظات مصر

وتكون حالة الطقس على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديدة الحرارة على جنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء حسب الأرصاد.

حالة الطقس غير ستقرة

وتوقعت الهيئة أن حالة الطقس ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على بعض المحافظات

ولفتت الهيئة في بيانها أن حالة الطقس ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا على منـــاطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا، السلوم - مطروح-الاسكندرية - البحيرة –كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط –بورسعيد – الإسماعيلية.

حالة الطقس اليوم السيت

وأضافت: " من المتوقع أن تشهد حالة الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة وأمطار خفيفـة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة".

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس غدا الأحد أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا على منـــاطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس والأمطار

كما تشهد حالة الطقس غدا أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الاثنين المقبل

ولفتت الأرصاد أن حالة الطقس يوم الإثنين الموافق الأول من نوفمبر ستشهد فرص أمطـار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقيه ووسط وجنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.