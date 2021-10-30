تعرفي على أفضل طرق تقشير الرمان

تعتبر فاكهة الرمان من أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها أنت وأطفالك هذه الأيام، نظرا لان الرمان يحوي في طياته العديد من الفوائد الصحية المذهلة، وتكمن فوائده في التئم الجروح بجانب أنه مفيد جدا للجهاز التناسلي، بالإضافة غلى إنه يخفض الرمان مستوى الكوليسترول، بينما يعمل على تقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، نظرا لأنه يحتوي على مواد مضاد للأكسدة.

وتبحث معظم السيدات عن طرق تقشير الرمان لها ولأفراد أسرتها وللضيوف ندما يكونوا متواجدين، فهو يعتبر من الفواكه التي تحتاج للبحث عن طريقة لتقشيره وتكون سهلة وسريعة، ومن هنا تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط لتالية طرق تقشير الرمان لسهولة تقديمه بطريقة بسيطة وسريعة:

طرق تقشير الرمان بكل سهولة

تقشير الرمان.. الطريقة الأولى:

قومي عزيزتي ست البيت الشطرة بشق الرمانة إلى نصفين، ووضعهم في وعاء به ماء ثم نقوم بفرط حب الرمان داخل الماء؛ وفي النهاية نصفي الحب من الماء ويستخدم بعدها.



تقشير الرمان.. الطريقة الثانية:

هذه الطريقة معروفة لدى عدد كبير من لنساء،، حيث يتم الضغط بقوة على الرمانة مع جرها ذهابًا وإيابًا على الطاولة مثلما نفعل مع الليمون. وبعدها تقسم الرمانة إلى نصفين. ونأخذ النصف الأول ونرفعه فوق طبق عميق القعر، ثم نطرق على ظهر نصف الرمانة باستخدام ملعقة طهي فيبدأ حب الرمان في السقوط في الطبق. ونكرر الطريقة مع النصف الآخر من الرمانة.



تقشير الرمان.. الطريقة الثالثة:

يجب أن نقطع حبة الرمان من عنقها حتى يظهر لنا حبّ الرمان، ثم نقوم بشق الرمان بالسكين من أعلى إلى أسفل من كافة جوانبها مثلما نفعل مع البرتقال، ويجب أن تأتي الشقوق عند الفواصل البيضاء الموجودة في الرمان، ثم قومي فيم بعد بشق والضغط على الجوانب المشقوقة من أعلى إلى أسفل فتنفتح الرمان ويظهرالقلب مثلما تتفتح الوردة، ثم قومي بوضعها في طبق عميق ونفرط الحبّ، وهذه من أفضل طرق تقشير الرمان.



تقشير الرمان.. الطريقة الرابعة:

نشق الرمان إلى نصفين ثم نعصر على عصارة البرتقال بتدوير نصف الرمان يمينًا ويسارًا على رأس العصارة للحصول على عصير رمان شهي وصحي، في حلة الرغبة في جعل الرمان عصير لتناوله.