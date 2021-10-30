خطوات تحضير سلطة الدجاج المشوي

سلطة الدجاج المشوي.. نقدم لك عزيزتي ست البيت الشاطرة في السطور التالية طريقة تحضير سلطة لدجاج المشوي عن طريق المقادير وطريقة التحضير التالية، للحصول على المذاق المطلوب وتقديمها لأفراد أسرتك بالهنا والشفا:

مقادير سلطة الدجاج المشوي



طريقة تحضير صوص سلطة الدجاج المشوي

عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

الخل: ملعقة كبيرة

المايونيز: ملعقة كبيرة

ملح: حسب الرغبة

زبادي: كوب

- الكريما الحامضة: 3 ملاعق كبيرة



مقادير تحضير سلطة الدجاج المشوي

- صدر الدجاج: 2 صدر (مخلي)

- خبز التوست: 4 شرائح (محمص ومقطع مكعبات)

- طماطم: 4 حبات (صغيرة ومقطعة إلى أنصاف)

- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

- خس: نصف رأس (مقطع)

- الذرة: نصف كوب (مسلوقة)

- الزيتون: ربع كوب (شرائح)

- جبن البارميزان: نصف كوب (مبشور)



طريقة تحضير سلطة الدجاج المشوي

- قومي عزيزتي بتتبيل قطع الدجاج بالقليل من الملح والفلفل الأسود.

- في مقلاة واسعة بها زيت الزيتون على النار

-قومي بتشويح قطع الدجاج مع التقليب حتى يتغير لونها وتجف المياه منها.

- قومي بتصفية قطع الدجاج على محارم ورقية واتركيها لتبرد تمامًا.

- واستكميلي لخطوات عن طريق خلط كل من الزيتون، والطماطم، والخس، والذرة.

- ضعي قطع خبز التوست في طبق تقديم واسع، ثم أضيفي إليه الخضراوات.

- قطعي الدجاج المشوي إلى مكعبات صغيرة الحجم، ثمّ وزعيها على السلطة.

- في بولة صغيرة قومي بخلط كلًا من المايونيز، والكريمة، والخل، وعصير الليمون، والملح، والزبادي في طبق عميق أو كوب مكيال كبير حتى تتجانس تمامًا وتصبح كريمية.

- وعليك نوزيع الصوص على السلطة والدجاج.

- ثم رشي البارميزان وقدميها بالهنا والشفا.