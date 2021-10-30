تعرفي على تتبيلة الدجاج المحشي في الفرن.. وصفة سهلة

بيبحثين عن طريقة تحضير الدجاج المحشي في الفرن، كما تبحثين عن التتبيلة المميزة التي تجعل لدجاج المحشي ذو طعم رائع، نقدم لك عزيزتي في السطور التالية المقادير وطريقة التحضير التالية تساعدك في إخراج وإعداد دجاج محشي في الفرن بتتبيلة مميزة ورائعة.

مقادير الدجاج المحشي في الفرن

الدجاج المحشي في الفرن (التتبيلة المميزة)

الأرز المصريّ: نصف كوب (منقوع لمدة ساعة مغسول ومصفى)

الفلفل الرومي الأخضر: ربع كوب (مفروم ناعم)

الجزر: ربع كوب (مبشور)

الكوسا: ربع كوب (مفرومة مكعبات صغيرة)

البطاطس: ربع كوب (مقشرة ومفرومة ناعم)

الثوم: ملعقة كبيرة (مهروس)

البصل: 1 حبة (مفروم ناعم)

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

القرفة: ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

الكركم: ربع ملعقة صغيرة

ملح: نصف ملعقة صغيرة

الشبت: ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)



صوص الطماطم

زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة

الثوم: 2 ملعقة كبيرة (مهروس)

عصير طماطم: كوب

صلصة الصويا الحلوة: ملعقة كبيرة

صلصة الصويا: ملعقة كبيرة

فلفل أسود: رشّة

الكمون: رشّة

ملح: رشّة

الماء: قليل

- الدجاج: دجاجة (منظفة)

- ورق غار: 1 ورقة

- القرفة: عود

- بقدونس: ملعقة صغيرة (مفروم / للتزيين)



طريقة تحضيرالدجاج المحشي في الفرن

بعد إطلاعك عزيزتي على المكونات السابقة والتتبيلة المميزة يمكنك احضارهم والالتزم بالمقادير المطلوبة جيدا لكي تقومي بتحضير وإعداد الدجاج المحشي في الفرن كما يجب أن يكون عن طريق التالي:



- نظفي واغسلي الدجاجة من الداخل والخارج جيدًا واتركيها جانبًا.

- لتحضير حشوة الدجاج: في وعاء الخلط ضعي الأرز المصري المنقوع والمغسول

-أضيفي كلًا من الفلفل الرومي والجزر والكوسا والبطاطس والثوم المهروس والبصل

-نكهي المكونات بالفلفل الأسود والقرفة والكمون والكركم والملح والشبت المفروم

-اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

-احشي الدجاجة بمكونات الحشوة ثم أغلقي على الحشوة بأعواد الأسنان.

-سخني زيت الزيتون في قدر على النار ثم أضيفي الثوم المهروس

-قلبي الثوم حتى يشقر قليلًا

-أضيفي عصير الطماطم وصوص الصويا الحلوة وصوص الصويا المالحة والفلفل الأسود والكمون والملح.

-حركي مكونات الصوص حتى تتسبك قليلًا

-صبي القليل من الماء واتركي الصوص لمدة 15 دقيقة على النار.

- ضعي الدجاج المحشية بصينية الفرن وأضيفي ورق الغار وعود القرفة.

-وزعي الصوص على الدجاج في الصينية.

- غطي الصينية بورق الأولمنيوم وأدخليها الفرن حتى التأكد من النضوج.

-زيني الدجاج بالبقدونس المفروم وقدمي الدجاج المحشي في الفرن بطريقة مميزة ومختلفة وبالهنا والشفا.