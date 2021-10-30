"أوبك +" تبقي على توقعاتها لتعافي الطلب النفطي

أبقت لجنة تابعة لتحالف "أوبك +"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إلى حد كبير، على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا العام وفي العام المقبل قبل اجتماع الأسبوع المقبل من المتوقع أن توافق خلاله "أوبك +" على زيادة مزمعة للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر).



وقال مصدران إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ "أوبك +"، التي اجتمعت أمس الأول، تتوقع الآن نمو الطلب 5.7 مليون برميل يوميا في 2021 وهو ما يقل 120 ألف برميل عن توقعات "أوبك" في أحدث تقرير شهري لها.



ووفقا لـ "رويترز"، قال أحد المصدرين إن اللجنة أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا. وأضاف أن مراجعة تقديرات النمو في 2021 "لا تدعو للقلق" لأنها بمنزلة تحديث للبيانات.



ولا تزال توقعات "أوبك +" أعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع نمو الطلب على النفط 5.5 مليون برميل يوميا في 2021 و3.3 مليون برميل يوميا في 2022.



ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.



وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي هذا الأسبوع لـ "رويترز" إنه يتوقع أن تمضي "أوبك +" في تطبيق زيادة مزمعة بدءا من كانون الأول (ديسمبر) كما كان متفقا عليه من قبل.



وأضاف "قد ينخفض الطلب (على النفط) نظرا لاستمرار الضبابية، كما نرى أن هناك موجة أخرى من الجائحة تنتشر في العالم".



وقال بنك جيه.بي مورجان في مذكرة "مع انخفاض مخزونات النفط التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.4 في المائة، عن متوسط خمسة أعوام وعودة الطلب إلى طبيعته على نحو سريع، يعكس تفضيل "أوبك +" الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير تحالفا أكثر تقبلا لارتفاع الأسعار".