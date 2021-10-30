طريقة تحضير عجينة البيتزا.. وصفة سهلة

Lafemme
عجينة البيتز
عجينة البيتز
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في دقائق بسيطة يمكنك غعداد وتحضير عجينة البيتزا في لمنزل مثل المطاعم للحصول على المذاق لمطلوب، حيث أن سر نجاح البيتزا لا يكمن في الخلطة ولكنه في العجينة، لذلك اتبعي النقاط التالية جيدا لتتمتعين ببيتزا شهية ولذيذة، وإليك طريقة تحضير عجينة البيتزا بسهولة:

مقادير تحضير عجينة البيتزا
- دقيق: كوب ونصف
- الزيت: ربع كوب
- البيض: 1 حبة
- حليب بودرة: 3 ملاعق كبيرة
- بيكنج بودر: ملعقة كبيرة
- الماء: كوب وربع
- سكر: ملعقة صغيرة
- ملح: رشّة
- ماء دافئ: كوب وربع


طريقة تحضيرعجينة البيتزا
- في الخلاط قومي بخلط كل المقادير جيدًا ماعدا الدقيق.
-ضعي الدقيق في وعاء وأضيفي عليه الخليط في الخلاط

-اخلطي جيدًا حتى تتكون عجينة تشبه سماكة عجينة الكيك واسكبيها في صينية مدهونة جيدًا.
- وزعي الحشوة المرغوبة للبيتزا مع الجبن على الوجه ثم اخبزيها في فرن محمى.

طريقة تحضير بيتزا مارجريتا للذيذة

احضري 3 كوب من طحين وملعقة صغيرة من الملح وكوب واحد من لمياه، وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقة صغيرة من السكر.


حضري 2 كوب من صوص البيتزا الجاهز و2 كوب من جبن موزاريلا مبشور بشرا ناعما و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون


اخلطي الطحين مع الملح في وعاء، ثم اخلطي الماء مع الخميرة والسكر واتركيه لمدة 5 دقائق حتى تفور الخميرة، ثم أضيفي نصف كمية الطحين لخليط الماء والخميرة واعجيني باليد، وأضيفي باقي كمية الطحين مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

وقومي بدهن العجين بالقليل من الزيت وضعيها في وعاء وغطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتحمر العجين، ثم سخني الفرن على حرارة 260 درجة، وقومس عزيزتي ست البيت الشاطرة بتقسيم العجين إلى 4 كرات.

وعليك مد العجين على سطح مرشوش طحين حسب السماكة المفضلة، ثم ضعي العجين في صينية البيتزا،ووزعي زيت الزيتون على العجين ثم صوص البيتزا والجبن الموزريلا.

وأدخلي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج العجين ويذوب الجبن وقدميها ساخنة، لأفراد أسرتك بالهنا والشفا.

 

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