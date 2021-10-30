ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال سبتمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين بقوة في شهر سبتمبر لكنه تأثر جزئيا بارتفاع الأسعار مع استمرار ارتفاع التضخم وسط نقص في السيارات والسلع الأخرى بسبب القيود على الإمدادات العالمية.


وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.6% الشهر الماضي.


وتم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر أن الإنفاق زاد واحدا بالمئة بدلا من 0.8% وفق التقارير السابقة.


كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين 0.5% في سبتمبر أيلول.


وأدى ارتفاع الإصابات من جديد بفيروس كورونا خلال الصيف، بسبب سلالة دلتا المتحورة، إلى تفاقم نقص العمال في المصانع والمناجم والموانئ مما زاد الضغط على سلاسل التوريد.

 

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