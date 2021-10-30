فينسيوس يقود الريال للفوز على إلتشي في الدوري الإسباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز على نظيره نادي إلتشي، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

أحداث اللقاء

تمكن اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، من التوقيع على أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد، بعد لمسة رائعة من قِبل دياز لينفرد فينسيوس بالمرمى ويضعها على يسار الحارس، ليعلن تقدم المرينجي بهدف دون رد.

في الدقيقة 72، وقع فينسيوس جونيور على الهدف الثاني له ولفريقه، بعد تمريره نموذجية من زميله مودريتش، ليسكنها الشباك، ويعلن تقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 86 من زمن الشوط الثاني، تمكن بيري ميلا، من تقليص النتيجة بهدف لنادي إلتشي، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يستمر ريال مدريد في تصدر ترتيب جدول الدوري الاسباني برصيد 24 نقطة، بينما يحتل إلتشي المركز 15، برصيد 10 نقاط.