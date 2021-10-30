أمطار رعدية بالقاهرة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم- مطروح- الإسكندرية- البحيرة- دمياط- كفر الشيخ وبورسعيد) على فترات متقطعة بنسبة من 50 إلى 60%.

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبًا).

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.