أرباح بنك وربه الكويتي تقفز 180% خلال اول تسع شهور من 2021

الاقتصاد
ارباح بنك وربة الكويتي
ارباح بنك وربة الكويتي خلال اول تسع شهور من 2021
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أعلن  بنك وربة الكويتي، اليوم السبت، ارتفاع أرباحه بقيمة 9.2 ملايين دينار، خلال أول تسعة أشهر الاولى من العام الجاري.

 

وبهذا تكون ارباح البنك قد قفزة 180% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت ربحية السهم الواحد عن نفس الفترة 2.7 فلس.

 

وقال البنك في بيانة، إن  صافي إيرادات التمويل ارتفع  حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 34.7 مليون دينار كويتي، وبلغ صافي إيرادات التشغيل 45.209 مليون دينار، بنهاية الربع الثالث بنسبة نمو 61%،؜ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 

 

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