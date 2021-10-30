موهبة فينيسيوس جونيور تواصل الانفجار مع ريال مدريد

يقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني مستويات مميزة للغاية مع الفريق الملكي هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وقاد الموهبة البرازيلية فريقه ريال مدريد اليوم السبت لتحقيق فوز هام على إلتشي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل جونيور هدفي ريال مدريد في مباراة اليوم ليقود الفريق الملكي لحصد ٣ نقاط هامة للغاية ويرتقي بهم لصدارة الدوري الإسباني.

وشارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في ١٤ مباراة هذا الموسم حيث سجل ٩ أهداف وصنع ٥ آخرين.

