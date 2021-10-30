ننشر خطوات التقدم بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية.. والطريقة الصحيحة لمتابعتها

يبحث فئة كبيرة من المواطنين، عن خطوات التقدم بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية، للبت في أزماتهم ومشكلاتهم، سواء كانت متعلقة بالصحة أو المحليات أو التموين وغيرها.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، خطوات التقدم بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية ورابط الاستغاثات، وفقًا لما أعلنته المنظومة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تلبية وحل مشاكل المواطنين فضلا عن تطوير أدائها بما يتناسب مع طموحات القيادة السياسية.

التقدم بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية



ويمكن للمواطن التواصل مع المنظومة، التي أطلقتها الحكومة قبل نحو 3 سنوات، سواء من داخل مصر أو خارجها من خلال عدد من الخطوات، التي جاءت على النحو التالي:

- أولا: يجب الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية.

- ثانيا: اختيار تبويب شكاوى واستفسارات المواطنين.

ـ ثالثا: الضغط على تسجيل شكوى جديدة في قائمة الشكاوى.

ـ رابعا: يتم اختيار القطاع والخدمة التي يريد المواطن الشكوى منها.

ـ خامسا: يتم إدخال موضوع الشكوى في الخانة الموفرة.

ـ سادسا: يتم تسجيل تفاصيل الشكوى.

ـ سابعا: يتم كتابة النتيجة المتوقعة لحل الشكوى.

ـ ثامنا: يتم إضافة المرفقات إن وجدت.

خطوات متابعة الشكوى عبر المنظومة

كما يمكن من خلال «المنظومة»، متابعة الشكوى عن طريق إدخال رقم الشكوى والرقم القومي في خانة متابعة الشكوى في الصفحة الرئيسة، أو بعد تسجيل الدخول عن طريق الضغط على الشكوى في قائمة الشكاوى.

سرية معلومات صاحب الشكوى



وفي سياق متصل، أكدت «المنظومة» أن المعلومات التي يقدمها صاحب الشكوى في أثناء تسجيل الشكوى، ومعلومات الحساب الخاصة به لن يتم الاطلاع عليها، إلا من خلال الجهة الحكومية المكلفة ببحث الشكوى للعمل على حلها وتقديم الدعم للمواطن.