المشاط: محفظة التعاون الدولي التي تخدم الرؤية الاستراتيجية المصرية تتجاوز 25 مليار دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن محفظة التعاون الدولي التي تخدم الرؤية الاستراتيجية المصرية تتجاوز 25 مليار دولار عبر 73 مشروعا في محافظات مصر المختلفة، موضحة أن الموقع الرسمي للوزارة يشير إلى حجم استفادة كل محافظة من الوزارة.

وأضافت خلال لقاء خاص مع قناة "ten"، اليوم السبت أن الرؤية الاستراتيجية تحتاج لتمويلات، ولذلك دور الوزارة الحصول على بدائل تمويلية ميسرة جدا تخدم الوزارات المختلفة مثل التموين، والنقل، والإسكان، لافتة إلى أن هناك شركاء دوليين يقوموا بتمويل المشروعات في مصر.

وأشارت إلى أن هناك شغف من المجتمع الدولي للتعامل مع الدولة المصرية خاصة أن هناك صياغة دقيقة للمشروعات مفصح عنها؛ وهو أمر هام، مبينة أن المشروعات تنتهي وفقا للجداول الزمنية المحددة لها أو قبل الموعد المحدد عكس قديما، وهذا يفتح المجال للتعاون مع شركاء دوليين أخرين لم يتعاملوا مع مصر من قبل.