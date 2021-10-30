وزير الري: حضور الرئيس السيسي لأسبوع المياه أعطى رسالة هامة للعالم

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن أسبوع المياه الذي عقد في القاهرة يضاهي أسبوع استكهولم العالمي بمشاركة 300 متحدث على مدار 5 أيام من خلال 6 جلسات متوازية على مدار اليوم.

وأضاف "عبد العاطي" في حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت أن أسبوع المياه شهد مناقشة العديد من القضايا التي تعلقت بكل من إشراك الفلاحين وطرق الري الحديث وتقديم الأبحاث الجديدة في مجال المياه والعلاقات بين الدول.

وأشار إلى أن أسبوع القاهرة شهد زخم دولي داخلي وخارجي بحضور دول مثل هولندا وفلندا، موضحًا أن بعض وزراء الدول لم يستطيع الحضور خاصة أن الوفود المشاركة لديها انبهار بتجربة مصر في تنويع مصادر المياه.

وأكد أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسبوع المياه أعطى رسالة للعالم بأهمية المياه بالنسبة لمصر خاصة بعد تأكيده بضرورة ظهور المؤتمر بمستوى مشرف ولائق بمصر.