"سلامة الغذاء": لدينا 1600 مفتش ونشترط النزاهة (فيديو)

توك شو
هيئة سلامة الغذاء
هيئة سلامة الغذاء
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قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن دور الهيئة يعتمد على أن يكون الغذاء الذي يتناولة المستهلك أمن سواء منتج محليا أو تم استيراده من الخارج.

وأشار "منصور"، خلال حواره  ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن لوائح سلامة الغذاء يجب أن تكون متطابقة مع الدول، وتغييرها يكون وفقا لدراسة، لافتا إلى أنهم يقوموا بتدريب المفتشين مدة لا تقل عن شهرين قبل بدء العمل، حيث يصل عدد المفتشين إلى 1600 مفتش، مضيفا: "نشترط النزاهة في المفتشين".

ولفت إلى أن هناك مصانع زاروها 18 مرة لمتابعتها، والتأكد من تنفيذ توجيهاتهم، مضيفا أن القانون يسمح لهم بالتصوير ولهذا يقومون بتصوير المخالفة والتي تعد سند للهيئة ولمتابعة تغيير الوضع فيما بعد.

وتابع أن المفتشين بالهيئة لديهم الضبطية القضائية، منوها بأن قصد تلويث الطعام بهدف ضرر المجتمع يعتبر إرهاب غذائي.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء الغذاء المستورد المستهلك مفتشين

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