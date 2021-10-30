أول تعليق لـ "مكافحة كورونا" حول العلاج من الفيروس بسم العقرب (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن متحور الدلتا ليس شديدًا، وخطورته الوحيدة في سرعة انتشاره، فالمريض الواحد قد يصيب 7 من المحطين به، حال عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن متحور الدلتا لم يؤدي إلى زيادة الأعراض، وهذا من رحمة الله علينا.

وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن نسبة اشغال المستشفيات في الموجة الرابعة أقل كثيرًا من الموجات السابقة، كما أن هناك وفرة في الأدوية الخاصة بعلاج كورونا، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بتحديث البرتوكول المصري لمواجهة كورونا للمرة السادسة بسبب ظهور أدوية أكثر فاعلية في مواجهة كورونا.

ولفت إلى أن الحديث على أن هناك إمكانية للعلاج من خلال سم العقرب لم يشهد عليه أي تجارب علمية، معقبًا: " قرأت عن العلاج بسم العقرب، ولكني لم أرى أي تجار بعلمية حول العلاج بسم العقرب"