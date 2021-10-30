سلامة الغذاء: المصانع المشاركة في إعداد الوجبة المدرسية "فرست كلاس"

توك شو
الوجبة المدرسية
الوجبة المدرسية
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كشف الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفاصيل الوجبة المدرسية الجديدة، قائلا إن الوجبة المدرسية اختلفت عن التي كانت توزع على الطلاب منذ 4 سنوات.

وقال "منصور"، خلال حواره  ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إن الوجبة ستحتوي على علبة لبن في اليوم الأول وفي اليوم التالي ستحتوي على علبة عصير، مضيفا: "العصير مدعم بالفيتامينات والحديد.. يعتبر أكل خاص".

وأوضح الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الوجبة تحتوي على نوع من البسكويت ويتم تغييره في اليوم التالي لتكون بسكويت محشو بالعجوة، بينما سيتم توزيع ساندويتش في اليوم الثالث، مضيفا أن المصانع المشاركة في إعداد الوجبة المدرسية "فرست كلاس".

ولفت إلى أن وزارة الصحة هى من شاركت في تحديد نوعية الغذاء الذي يقدم للطفل، ودور الهيئة هو التأكد من سلامة الغذاء المكون للوجبة.

إنشاء هيئة سلامة الغذاء الوجبة المدرسية التعليم

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