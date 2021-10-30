روسيا: ضغوط غربية علي "كييف" لرفض الغاز الروسي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن الغرب يحاول حمل أوكرانيا على رفض الغاز الروسي الرخيص تحت ستار المخاوفالبيئية.

وأكد باتروشيف - في تصريحات - نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية - أنه "تحت ستار المخاوف البيئية، يقوم الغرب عمدا بتسهيل استخدامبطاريات الرياح والطاقة الشمسية في أوكرانيا، مما يجعل كييف ترفض الغاز الروسي الرخيص".

وأشار إلى أنه "إذا كان فصل الشتاء باردا بشكل غير متوقع، فإن بروكسل تقول إنها ستساعد أوكرانيا من خلال عكس إمدادات الغاز منسلوفاكيا، مضيفا أنه "بلا شك سيكون نفس الغاز الروسي، ولكن بسعر أعلى".

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