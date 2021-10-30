 تعليق لميس الحديدي على ارتفاع أسعار زيت التموين

توك شو
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على ارتفاع أسعار زيت التموين والسيارات والوقود، قائلة: "العالم يشهد موجة تضخمية كبيرة انعكست على الأسعار العالمية، ومن ثم محليًا،..شفنا الفترة إلى فاتت إنعكاس ذلك في أسعار البيض والدواجن قبل تدخل الدولة  لتحقيق موازنة الأسعار".

 وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، أن الدولة المصرية استعدت لتلك القفزات بعد جائحة كورونا، معقبة: "مصر فكرت عبر التحوط استراتيجيا من السلع، عبر الشراء لتلك البضائع والسلع بعقود أجلة بأسعار اليوم، وذلك لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، خاصة مع توقعات استمرار الموجة التضخمية"

 ولفتت إلى أن الدولة لجأت لذلك لتقليل الموجة التضخمية وأثرها على مصر وما تقوم باستيراده، مستطردة: "مصر تستورد الكثير من الغذاء، وهذا يؤثر على ميزانا التجاري ".

لميس الحديدي ارتفاع اسعار الزيت التموين

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