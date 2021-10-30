صور.. الجمهور يغني مع مصطفي حجاج في تاون سنتر السلام بمهرجان التسوق

تفاعل الجمهور من رواد مهرجان التسوق بمول تاون سنتر السلام مع المطرب مصطفي حجاج، الذي قدم حفلا أكثر من رائع غني فيه باقة مميزة من أغنياته والتي رددها الجمهور معه طوال الحفل، وكان في استقباله رجل الأعمال إسلام صبري مالك شركة فيرا كومينكشن المنظمة للحفل.

صعد مصطفي للمسرح وسط ترحيب من الجمهور وبدأ الحفل بأغنية "يابتاع النعناع، خطوة، والله ما ينفع، وهتزهزه، وغيرها من أشهر أغنياته.

وفرض المول إجراءات أمنية ووقائية مشددة حفاظا على سلامة الحضور من مختلف قطاعات الجمهور خاصة أن الحفل أقيم في الهواء الطلق.

صور حفل مصطفى حجاج

صور حفل مصطفى حجاج

صور حفل مصطفى حجاج

صور حفل مصطفى حجاج