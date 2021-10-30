عبد العاطي يوجه رسالة إلى إثيوبيا بشأن المشاكل الفنية لسد النهضة

وجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، رسالة إلى إثيوبيا بالخروج لتوضيح حقيقة وجود مشاكل فنية في بناء السد من عدمه.

وقال "عبد العاطي" في حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت: "لو هذا الكلام المتعلق بالمشاكل الفنية الخاصة بالسد على إثيوبيا أن تخرج وتكذبه لأن هذا الكلام علمي".

وأشار إلى أن أحد العلماء المصريين حاول اكتشاف تكنيك جديد لمتابعة ما يحدث في السد الإثيوبي عن طريق الحركة الرأسية باستخدام صور ردارية وهو فريق مصري وأمريكي.

وأوضح أنه تم نشر هذه الدراسة في مجلة دورية محكمة وأثبتت أن هناك هبوط غير منتظم بالسد وهذا يمثل خطورة كبيرة على السد، مطالبًا إثيوبيا بأن تخرج وتُعلن عن إجراءاتها لمعالجة هذا الهبوط.