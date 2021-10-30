رئيس وزراء لبنان الأسبق عن تصريحات جورج قرداحي: "زاد الطين بله"

علق فؤاد السينورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، على تصريحات جورج قرداحي الأخيرة بشأن الحرب على اليمن قائلًا إنه حاول تبرير موقف ولكنه زاد الطين بله"، منوها بأن تصريحات "قرداحي " تخالف سياسة لبنان المتعلقة بالنأي بالنفس عن الإساءة لأحد.

وقال "السينورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث لقاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، إن ما وصفه دويلة “حزب الله” زاد تسلطها على الدولة اللبنانية مؤخرًا بشكل كبير، لافتا إلى أن الانحراف نحو إيران وما يسمى دول الممانعة تسبب في تفاقم توتر العلاقات مع دول الخليج.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق عن أمله ألا تأخذ السعودية، لبنان بذنب جورج قرداحي كون البلاد تمر بأصعب فترة في تاريخها، متابعا: تهريب المخدرات والتقرب من إيران وحزب الله زاد الاحتقان بين لبنان والسعودية ودول الخليج".

ولفت إلى أن هناك تصريحات من حزب الله تحرض جورج قرداحي على عدم الاستقالة بعد تصريحاته على الحرب في اليمن ودور السعودية فيها، منوها بأن إيران وحزب الله والنظام السوري يؤيدون تصريحات جورج قرداحي حول حرب اليمن، مؤكدًا أن الوزير جورج قرداحي لم يكن في مستوى المسؤولية.