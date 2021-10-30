عمرو أديب: "مصر تستحق أن تأخذ كثيرا من تورتة السياحة"

توك شو
عمرو أديب
عمرو أديب
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر ماضيها وحاضرها من السياحة، ولديها كل المقومات السياحية التي ذكرت في الكتب، معلقا: "ممكن ناكل الشهد من السياحة، ربنا أعطى مصر نعمة السياحة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر يمكن أن تحقق نهضة سياحية أهم من الصناعة، لافتا إلى أن المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة تضاهي نظيرتها في شرق آسيا، مؤكدا أن مصر من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

وأضاف أن الشتاء في مصر عبقري، حيث يوجد مدن سياحية يمكن السباحة بها في فصل الشتاء، متابعا: "أهلا بكم في مصر.. نحن نستحق أن نأخذ كثيرا من تورتة السياحة". 

عمرو أديب السياحة مصر أصل الحكاية

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