وزيرة البيئة تكشف تأثير قمة المناخ "كوب 26" على المواطن المصري

علقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على انعقاد قمة المناخ "كوب 26" في مدينة جلاسجو، خلال ساعات، قائلة: "تحمل الدول المسؤولية، لا يجب أن يكون بنفس الدرجة من الاعباء، ما ينفعش الدولة النامية تحافظ بنفس النسبة في تلك الدول صاحبة القدر الأكبر من تلك الانبعاثات، في حين أن الانبعاثات في دولة مثل مصر وبقية الدول النامية أقل بكثير"

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، أن ما يتم في القمة عبارة عن سلسلة من الحوارات وتفاوض، حتى نتأكد أن كل دولة ستتحمل مسؤوليتها ودون تلك المسؤولية الجماعية، ستكون هناك مشكلة على المواطن المصري عبر تأثر مسارات التنمية المختلفة.

ولفتت إلى أن كل المشروعات القومية مثل الطرق والطاقة ووالمخلفات الصلبة والصرف الصحي هي مشروعات قومية وثيقة الصلة بالتكيف والتعامل مع التغيرات المناخية، معقبة: "لو هناك إلتزام على مصر دون ان يوفي الطرف الاخر التزاماته، وهو توفير التمويل والتكنلوجية وتنمية القدرات، ستتأثر مسارات التنمية وسوف تتأثر نمط الحياة على المواطن"