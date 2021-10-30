إجراءات استباقية.. وزير الري: نستعد لانهيار سد النهضة

توك شو
محمد عبد العاطى-
محمد عبد العاطى- وزير الري
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قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة أعدت سيناريوهات طوارئ في حال حدث انهيار سد إثيوبيا، منها أن سعة المجرى المائي يستوعب مياه زيادة.

وأضاف "عبد العاطي" في حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت أن إزالة التعديات تعد من ضمن الإجراءات الاستباقية لامتصاص الأزمة في حال حدث انهيار للسد.

وأشار وزير الري إلى أن إزالة التعديات مربوط بإدارة المخاطر لحماية المواطنين، مردفا: "إزالة التعديات ليس نزهة، وإنما لحماية الناس".

وزيرالري سد النهضة سيناريوهات انهيار سد النهضة أثيوبيا

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