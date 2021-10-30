محذرا من انفلات الأوضاع.. أديب: "محدش يقول مالك ومال السودان"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الوضع في السودان، قائلا إنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل في السودان، فإن الأمر يمكن أن ينفلت، لافتا إلى أنه لا يرى أن السودان على الحافة، ولكن هناك سيولة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أي شيىء قد يحدث في السودان، يمكن أن يكون شرارة لأحداث تستمر لشهور، مضيفا: "السودان تهمنا.. ومحدش يقول وإنت مالك ومال السودان"، مؤكدا أن أي شيىء يحدث حولنا نتأثر به.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "بنتكلم على زيادة الأسعار من أسبوعين، النهاردة قرص الطعمية زاد.. مفيش حاجة اسمها إنت مالك، إحنا بنتأثر باللي بيحصل حولنا".