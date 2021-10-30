العناني عن المقومات السياحية: "مصر تمتلك ابن البلد الشهم الكريم"

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، أن مصر تمتلك كل المقومات السياحية، ومنها ابن البلد المصري، مضيفا: "في دول كتيرة بها فنادق حلوة ولكن الزائرين مش بيقابلوا ابن البلد.. ولكن عندنا هيلاقي المصري المدرب ابن البلد الكريم الشهم".

وأضاف "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "أي واحد من أوروبا أو روسيا عايز ينزل البحر بدءا من اليوم ولمدة 6 شهور قادمة.. مفيش أمامه إلا مصر"، مؤكدا أن مصر تطبق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ولن تجاملنا دولة على حساب صحة مواطنيها.

وأشار إلى أن زيادة أعداد السائحين الذين يصلوا مصر دليلا على أن السياح عندما يعودوا لبلادهم لا يكون لديهم شكاوى من مصر، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الأطقم الطبية في المطارات حماية لضيوفنا والعاملين في المطار، معلقا: "مش عايزين حد ياخد لنا لقطات مش ظريفة، إحنا مش حمل أي صدمة خارجية"، مؤكدا أن القطاع السياحي يتعافى.