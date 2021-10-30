الإحصاء: 11.6 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة الـ20 العام المالي 2019-2020



أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 9 مليار دولارخلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 39.2%، وبلغت قيمةالواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترةمن عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.





وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين مسجلة 36 مليار دولار خلال النصف الأول منعام 2021 مقابل 30.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.4%.





وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيرادًا من مصر خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغت قيمةصادرات مصر لها 1.1 مليار دولار.





وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 1.1 مليار دولار، ثم السعودية 1.1 مليار دولار، ثم الهند مليار دولار، ثم تركيا 997.8 مليون دولار، ثم الصين727.4 مليون دولار.





ثم المملكة المتحدة 519.1 مليون دولار، ثم ألمانيا 398.7 مليون دولار، ثم فرنسا 355.1 مليون دولار، وأخيرًا روسيا 341.3 مليوندولار.واحتلت الصين المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديرًا لمصر خلال النصف الأول من عام 2021؛ حيث بلغتقيمة واردات مصر منها 6.5 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 3.2 مليار دولار، ثم السعودية 3.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.1 ملياردولار، ثم تركيا 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 1.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم البرازيل مليار دولار،وأخيرًا فرنسا 887 مليون دولار.





وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 10.2 ملياردولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.1%.وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين فيتحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2019 / 2020؛ حيث بلغت قيمتها 9.6 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية975.2 مليون دولار.





ثم المملكة المتحدة 489.2 مليون دولار، ثم ألمانيا 117.6 مليون دولار، ثم فرنسا 105.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 94 مليون دولار، ثم كندا 87.6 مليون دولار، ثم استراليا 44.1 مليون دولار، ثم تركيا 16.3 مليون دولار، وأخيرًا روسيا 13.4 مليون دولار.