شاهد.. وزير السياحة يكشف ما قاله "السيسي" بشأن احتفالية طريق الكباش

توك شو
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، تفاصيل احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر، قائلا إن ما يثار بشأن أن موعد الاحتفالية سيكون في 4 نوفمبر مجرد شائعات.

وقال "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، غنه سيكون هناك فيلم تشويقي ثم فيلم قصير، عن الاحتفالية الفترة المقبلة، كاشفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال له اليوم عند عرض تصور الاحتفالية عليه، "خالد الناس متوقعة حفلة بنفس مستوى حفل نقل المومياوات في مصر والعالم".

وأوضح أن الحفل سيكون ترويجي لمحافظة الأقصر، وليس حفل طريق الكباش، مضيفا أن البطل بالحفل سيكون الأغاني والكورنيش والحناطير، والناس الصعايدة اللي بجلايب، والآثار معلقا: "زي الأقصر بلادنا بلد سياح". 

ونوه بأن الطريق اسمه ليس طريق الكباش وإنما اسمه طريق المواكب أو الاحتفالات، لافتا إلى أن الطريق سيكون له اسمين إحدهما باللغة الإنجليزية وآخر باللغة العربية وهو طريق الكباش. 

وزير السياحة الرئيس السيسي

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