"الحجر الزراعي": نخطط لتحويل مصر لمركز تصدير شتلات الفراولة

توك شو
شتلات الفراولة
شتلات الفراولة
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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن وزارة الزراعة عكفت على زراعة شتلات الفراولة فائقة الجودة، بأيادي مصرية وبتكنولوجيا أمريكية  لتوفيرها للمزارعين، والقضاء على الأصناف ضعيفة الجودة والإنتاجية،

وأضاف العطار، خلال حواره  ببرنامج  "الجدعان"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس 2"،  أن الهدف الأسمى من زراعة شتلات الفراولة الأمريكية فى مصر، هو تحويلها لمركز عالمي لإنتاج هذه الشتلات بجانب تصديرها لأسواق الخليج والدول العربية وافريقيا. 

وأوضح أن الدولة تسعى لتحويل مصر إلى مركز تصدير شتلات الفراولة الأمريكية، فائقة الجودة إلى أسواق العالم.

الحجر الزراع شتلات الفراولة مصر

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