وزير التموين: لا زيادة في سعر رغيف العيش

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد تحريك في سعر رغيف الخبز في القريب العاجل، مشيرا إلى أن دراسات تحريك الأسعار لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد": "نعمل وفق موازنة معتمدة، والهدف ليس رفع الدعم ولكن رفع كفاءة الدعم، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في تقديم الخبز، معلقا: "إحنا عارفين كويس أن الناس بتاخد العيش تنشفه وبتبيعه في الأسواق بـ 3.5 الكيلو.. وده إهدار".

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن  الرغيف يعادل 35 قرشًا في حين أن تكلفته الأساسية 60 قرشًا.

التموين سعر رغيف الخبز

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