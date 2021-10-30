"لشراء العيش فقط".. وزير التموين: ندرس التحول للدعم النقدي

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تدرس التحول إلى الدعم النقدي تدريجيا حيث تبدأ بدعم نقدي مشروط، بمعنى إعطاء مبلغ من المال ولكن يجب أن يكون مقابله شراء العيش، معلقا: "معاك فلوس على كارت تشتري بيها عيش بس".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن مهمة الوزارة توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي للمواطن سواء من الخبز أو المكرونة أو السكر أو الزيت، لافتا إلى أنه يوجد سيناريوهات مختلفة بشأن سعر رغيف الخبز.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية،: "نهدف إلى إعادة صياغة منظومة الدعم من أجل تحقيق العدالة للمواطن".