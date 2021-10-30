"لشراء العيش فقط".. وزير التموين: ندرس التحول للدعم النقدي

توك شو
وزير التموين
وزير التموين
Advertisements

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تدرس التحول إلى الدعم النقدي تدريجيا حيث تبدأ بدعم نقدي مشروط، بمعنى إعطاء مبلغ من المال ولكن يجب أن يكون مقابله شراء العيش، معلقا: "معاك فلوس على كارت تشتري بيها عيش بس".  

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن مهمة الوزارة توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي للمواطن سواء من الخبز أو المكرونة أو السكر أو الزيت، لافتا إلى أنه يوجد سيناريوهات مختلفة بشأن سعر رغيف الخبز.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية،: "نهدف إلى إعادة صياغة منظومة الدعم من أجل تحقيق العدالة للمواطن".

 

‏ الأسعار اخبار وزير التموين اليوم اسعار رغيف الخبز الدعم

مواد متعلقة

وزير التموين: لا زيادة في سعر رغيف العيش
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل - كواليس عقوبة نجم البنك الأهلي بعد تناول المنشطات

أول تعليق من مدرب برشلونة بعد السقوط في فخ التعادل أمام ألافيس

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع تشافي

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام البنك بالدوري

أول تعليق من جوردي ألبا بعد تعثر برشلونة أمام ألافيس

توخيل يطالب تشيلسي بهذه الصفقة في الميركاتو الشتوي

كيروش يوجه ضربة قاضية إلى نجم دفاع الفراعنة

مفاجأة.. موسيماني يحدد بديل ديانج أمام البنك الأهلي