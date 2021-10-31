خبيرة تغذية علاجية: ثبات الوزن يحدث لهذه النسبة من مرضى السمنة (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن ثبات الوزن يحدث لـ90% من مرضى السمنة، وهذا الأمر ناتج من أن الجسم يتخلص في البداية من الدهون السهلة "الأحادية والثنائية" وتتراجع الدهون العصبة "الثلاثية".

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن هناك امكانية للتخلص من الدهون العصبة، من خلال تناول التوت البري الذي يفتت الدهون الصعبة، ويحولها إلى دهون سهلة، وبالتالي التخلص منها بسهولة.

وشددت على ضرورة تناول الطعام خلال الساعات النهارية، خاصة وأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل إلا خلال الساعات النهارية، مشيرة إلى أن مريض السمنة إذا شعر بالجوع ليلًا فمن الممكن أن يتناول طاقة سلبية مثل شربة خضار أو طبق سلطة.