مصيلحي: إلغاء بطاقة تموين باسم الرئيس السيسي

كشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل بطاقة تموين باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورقمه القومي، موضحا أن الأخطاء في قاعدة البيانات تسببت في تكرار البطاقات التموينية في محافظات أخرى، وأثناء التنقية للبطاقات في عام 2019 ظهرت أسماء كثيرة مكررة واسم الرئيس السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أنه تم إلغاء تلك البطاقة المنسوبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك تحقيق يجري في تلك الواقعة، مؤكدا أن قاعدة البيانات الحالية منضبطة لا يوجد بها أخطاء.

وأشار وزير التموين إلى أنه يتم حاليا إجراء عملية تنقية للأسماء داخل منظومة التموين للأسماء الغير مستحقة للحصول على الدعم.

وأشار إلى إن الدولة تشتري نصف المساحة التي يزرعها المصريون من القمح أي أنها تشتري نحو 4 ملايين فدان، والباقي يخزنها المواطن ويبيع منها بالتجزئة طوال العام، متابعا: "سيتم شراء القمح من المواطنين وسيرتفع بنحو 20 % عن العام الماضي".