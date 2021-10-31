عمرو أديب عن طالبتي "المطواة": ليست ظاهرة (فيديو)

توك شو
عمرو أديب
عمرو أديب
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشباب الجامعي المصري رمز للالتزام والاهتمام بالأنشطة الجامعية، ولكن اليوم وقع حادث مؤسف في إحدى الجامعات.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لا يريد أن يصف هذه الواقعة بالظاهرة، مضيفا: "بقالنا مدة نرى التهديد بالسلاح الأبيض"، حيث تم تداول مقطع فيديو لطالبتين ببورسعيد يهددان زميلتهما بمطواة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "مش دي مصر، ومش دول طلاب الجامعة"، مطالبا المهتمين بالدراسات الأمنية أن يتوصلوا لسبب وجود السلاح الأبيض بين الطلاب، مؤكدا أن هذه النماذج شاذة، وقليلة ولا تمثل الشباب المصري ولكن يجب أن ندرس مثل هذه الوقائع. 

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت فصل طالبتين “المطواة” شهر وتحويلهما للتعليم المنزلي عقب ذلك، وإيقاف مديرة المدرسة عن العمل.

عمرو أديب فتاة المطواة الشباب الجامعي

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