سقوط أمطار على القاهرة والجيزة وسط تكثيف الخدمات المرورية

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أمطار على شوارع الجيزة
أمطار على شوارع الجيزة - أرشيفية
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شهدت عدة مناطق في محافظات القاهرة الكبرى، في الساعات المتأخرة من مساء أمس السبت، سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة خلال ساعات المساء والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

يأتي ذلك وسط انتشار للخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت أن حالة الطقس اليوم الأحد، ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، تصاحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بمحافظات الجمهورية.

من المتوقع أن يسود اليوم، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وذلك وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

كما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

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