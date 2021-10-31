هبة قطب لـ الزوجات: "لا تفتشوا وراء أزواجكم" (فيديو)

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، إنها تنصح السيدات بعدم البحث وراء الزوج، مضيفة: "مدوريش وراء الزوج مش من باب الثقة، ولكن من باب متفتحيش على نفسك أبواب"، مستدله بقول الله تعالى "ولا تجسسوا".

وأشارت "قطب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الزوجة التي تشك في زوجها عليها إرسال رسائل لزوجها تنبهه دون أن تتهمه، لافتا إلى أن المرأة تشعر بالخيانة 100%، مضيفة أن الزوجة إذا اكتشفت خيانة زوجها عليها أن توازن الأمور قبل مواجهته وتحدد ماذا تريد.

وأضافت أن الزوجة التي تدرك أنها ستظل مستمرة في الزواج رغم تصرفات الزوج "تعمل نفسها مش عارفة وتعدي"، متابعة: "أوبشن الضمير مش نازل مع الـ Y كروموسوم"، معتبرة أنه لا يوجد رجل لا يريد التعدد، منوهة بأن الرجل الذي يظل محتفظ بزوجة واحدة في حياته يبذل مجهود كبير.