رغم الأمطار.. محمد حماقي يبهر الحضور في أقوى حفلات الإسكندرية (صور)

الفجر الفني
النجم محمد حماقي
النجم محمد حماقي
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أحيا النجم محمد حماقي أقوى حفلات الإسكندرية في إحدى الفنادق الكبري هناك وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات.

والحفل من تنظيم المنتج وليد منصور والمسرح أحمد حمامصي والإضاءة طارق صبري والتأمين فتحي تاج، وعلي الرغم من تساقط الأمطار إلا أن حماقي حرص علي استكمال الحفل وابهر الحضور بمجموعة كبيرة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل محبيه منها "أحلي حاجة فيكي، لو هتسيب، قادرين نعملها" وغيرها من الأغاني.

وحرص حماقي في نهاية الحفل علي توجيه الشكر للمنتج وليد منصور وكل القائمون علي الحفل وفرقته الموسيقية والجمهور أيضا.

وكان محمد حماقي طرح مؤخرا ألبومه الجديد "يافاتني" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف منصات الأغاني.

وأحيا أمس حماقي حفلا آخر في جامعة الدلتا حقق من خلاله رقم تاريخي قياسي في عدد الحضور حيث تخطي ال٣٠ الف شخص حيث يعد حفل الإسكندرية هو الثاني لحماقي ووليد في أقل من 48 ساعة.

حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
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