فلسطين تختتم فعاليات مشاركتها بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 21

اختتمت دولة فلسطين مشاركتها في فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية فى دورته الـ 21، بتمثيل فرقتي الفرقة الوطنية للفنون الشعبية والفالوجا للفنون الشعبية ؛ وذلك بترشيح من وزارة الثقافة الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية ؛ بتنظيم ورعاية وزارة الثقافة المصرية ومحافظة الإسماعيلية، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة الإسماعيلية.

حضر حفل الختام بالمسرح المكشوف بمدينة الاسماعيلية المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بمصر ناجي الناجي، حيث ثمن المشاركة الفلسطينية في المهرجان عبر فرقتين متميزتين من أجل تعزيز حضور الهوية والتراث الفلسطينيين بمهرجان دولي كبير للفنون الشعبية وترسيخ حضور وتفاعل الفن الفلسطيني مع الثقافات الأخرى، مؤكدًا على حرص دولة فلسطين على إعلاء صوت الهوية الوطنية في كافة المنابر والمحافل والفعاليات التي تبرز وتكرّس الرواية الفلسطينية.

شارك بالمهرجان هذا العام 17 فرقة فنون شعبية منها 9 فرق تابعة للهيئة بالإضافة لـ 8 فرق أجنبية وهى "الأقصر، الحرية، الشرقية، سوهاج، أسيوط، مطروح، أسوان، العريش، الإسماعيلية" للفنون الشعبية، أما الفرق الأجنبية فهى "أندونيسا، أذربيجان، الأردن، الكونغو، المكسيك، السودان، نيبال، فلسطين"، وفي ختام الحفل تم تكريم عددا من رموز الفن الشعبي رفيعة المستوى وكذلك الفرق المشاركة.