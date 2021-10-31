شبيهة عبلة كامل: بقلدها من سن ١٣ سنة.. والناس بتتصور معايا في المترو

الفجر الفني
شبيهة عبلة كامل
شبيهة عبلة كامل
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قالت هند العبد، شبيهة الفنانة عبلة كامل إنه ا اكتشفت الشبه بينهم وهي عندها ١٣ سنة وكنت ادخل على زمايلى الفصل اقعد اقلدها.  
 

وأضافت خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، على شاشة الحياة، إنه ا متزوجه ولديها أبناء وتمتلك وهبة في التمثيل.

 

وتابعت: لما شوفت ابني ١١ سنة بيعمل فيديو على التيكتوك قررت أعمل معاه فيديوهات"، لافتة إلى الناس عندها يقابلوها في المترو يعتقدون أنها عبلة كامل ويرغبون في إلتقاط الصور معها.

وقامت بتقليد عبلة كامل على الهواء في فيلم اللمبى وفيلم خالتى فرنسا، وفاطمة كشرى في لن أعيش في جلباب أبى.

الفنانة عبلة كامل برنامج واحد من الناس الإعلامي عمرو الليثي اخبار ماسبيرو منوعات
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