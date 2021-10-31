سعر الذهب اليوم الأحد 31-10-2021 في مصر

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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استقر سعر الذهب اليوم الأحد 31-10-2021، وذلك بعدما شهد أمس تراجعا بمقدار 6 جنيهات، متأثرا بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1779 دولاراللأوقية.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب عيار 14 نحو 517 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 663 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 775 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 24 نحو 886 جنيهًا.

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3،875 جنيه.

سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو  7.750 جنيه.

سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15،500 جنيه.

الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6250 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميا:

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الجمعة، بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار إذسلطت بيانات، أظهرت أن التضخم ظل حادا الشهر الماضي، الضوء مجددا على اجتماع يعقد الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي(المركزي الأمريكي).


 

 

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