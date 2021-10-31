114 مليار ريال أرباح أرامكو السعودية بالربع الثالث

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الأحد عن قفزة بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، بدعم مباشر أسعار النفط.

وكشفت النتائج المالية للشركة على "تداول السعودية"، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى نحو 114 مليار ريال، مقابل 44.21مليار ريال للربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 158.06%.

وعزت "أرامكو" ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 19.5%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 95.47 مليار ريال.

وكشفت نتائج الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2021، ارتفاع صافي الأرباح 121.61% لتصل إلى نحو 291 مليار ريال مقارنة بـ131.31 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت أرباح أرامكو السعودية بالربع الثاني من عام 2021، بنسبة 287.77%، إلى 95.47 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي.