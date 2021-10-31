تفاصيل واقعة التحرش بنجلة نشوى مصطفى والقبض على المتهمين

تصدرت الفنانة نشوى مصطفى اليوم الأحد الموافق الـ31 من أكتوبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب كشفها عن تعرض نجلتها للتتحرش.

التحرش بنجلة نشوى مصطفى

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل واقعة التحرش بنجلة نشوى مصطفى لمتابعيها الكرام في السطور التالية:

بداية واقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى

بدأت الواقعة حينما نشرت الفنانة نشوى مصطفى منشورا على حسابها عبر موقع التواص الاجتماعي كشفت فيه عن تعرض ابنتها للتحرش من قبل مجموعة بسيارة على كوبري ناحية الهرم والمنصورية.

نجلة نشوى مصطفى في موقف أليم

وحاول المتحرشون التضييق على ابنة نشوى مصطفى التي بادرت بالحديث إلى والدتها على الهاتف، حيث أخبرتها بمحاولة تصويرهم حيث بادروا بعمل إشارات سيئة لها.

حالة نجلة نشوى مصطفى

وأكدت نشوى مصطفى أن ابنتها بخير وابنتها لم تسقط من فوق الكوبري نظرا لحالة الرعب التي انتابتها حيث كانت متخوفة من الواقعة وحجم السيارة التي تتبعتها.

منشور نشوى مصطفى

وجاء نص منشور نشوى مصطفى عبر وسائل التواصل كالتالي: "النهاردة بنتى اتعرضت للتحرش من العربية دى وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية".

نشوى مصطفى تفضح المتحرشين

وتابعت نشوى مصطفى عن واقعة نجلتها: "كلمتنى وهى مفزوعة قلت لها حاولى تصوريهم وعملو لها إشارات سافلة زي ماهو فى الصورة كدة.. الحمد لله ربنا ستر وبنتى موقعتش من على الكوبرى وهى مرعوبة من حجم العربية اللورى اللي بترهبها.. حسبى الله ونعم الوكيل فيهم".

القبض على المتحرشين بنجلة نشوى مصطفى

ونجحت أجهزة أمن الجيزة في ضبط المتهمين في واقعة التحرش بنجلة الفنانة نشوى مصطفى بالهرم حيث قامت برصد المتحرشين عقب تداول الصور لهم.

ضبط المتهمين بواقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى

ورصدت الأجهزة منشور وصورة علي موقع التواصل الاجتماعي تشير فيه الفنانة نشوى مصطفى تعرض نجلتها للتحرش من قبل مستقلي سيارة نقل ثقيل تحمل لوحة برقم ("ي ف ٥١٩٢")، أعلي كوبري ناحية الهرم المنصورية، حيث اتضح وجود إشارات مسيئة وخادشة.

تحديد المتهمين بالتحرش بنجلة نشوى مصطفى

وحددت الأجهزة الأمنية المتهمين بواقعة التحرش بنجلة الفنانة نشوى مصطفى على إحدى الكباري بين منطقتي الهرم والمنصورية وتم تحديد السيارة، وضبط مرتكبي الواقعة، وحُرر محضر لهما.

آخر أعمال نشوى مصطفى

يذكر أن آخر أعمال النجمة نشوى مصطفى كان المسلسل الديني "آدم عليه السلام"، وهو عمل درامي عبارة عن رسوم متحركة يدور حول قصة آدم عليه السلام وغواية الشيطان له، بمشاركة محمود الحديني وأحمد سلامة ولقاء سويدان وعايدة فهمي وناصر سيف وإنعام سالوسة.